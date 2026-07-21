Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Анастасия Ивлеева продолжает удивлять публику своими путешествиями — на этот раз блогерша добралась до Эфиопии, где не побоялась принять участие в местной традиции и выпить свежую коровью кровь, что стало главным гастрономическим событием её поездки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии