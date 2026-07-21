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Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Популярная российская блогерша выпила кровь животного

Анастасия Ивлеева продолжает удивлять публику своими путешествиями — на этот раз блогерша добралась до Эфиопии, где не побоялась принять участие в местной традиции и выпить свежую коровью кровь, что стало главным гастрономическим событием её поездки.

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