«Падём пагаварим на улиц...эээ»: Иностранный продавец в Питере решил не давать книгу жалоб, а продолжить разговор на свежем воздухе

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Комментарии
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Eduard
Так везде,
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42 мин.
Eduard
Я не сталкивался в России с этим.Я не думаю,что пару рублей вас разорят,
Ответить
41 мин.
О
Олег
Ходите в нормальные магазины. Вы зачем этим уродам сами бабаки несёте.
Ответить
33 мин.

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