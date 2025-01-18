❗️⚡️Расчёт ЗРК С-400 ВКС РФ взял на точное автосопровождение дальний самолет ВМС Франции Atlantique 2 в небе над Балтийским морем.
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❗️⚡️Расчёт ЗРК С-400 ВКС РФ взял на точное автосопровождение дальний самолет ВМС Франции Atlantique 2 в небе над Балтийским морем.