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Пикап Sinotruk Bolden S7 начнут продавать в России в первой половине 2025 года

Пикап Sinotruk Bolden S7 начнут продавать в России в первой половине 2025 года

Новый пикап Sinotruk Bolden S7 выйдет на российский рынок в первой половине 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании «Мотор-Плейс», продающей в России кроссоверы китайской марки VGV, которое поступило «Известиям» 21 января.

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