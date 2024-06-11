В России завершились испытания паралета для путешественника Конюхова

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Сотрудники Международного центра путешествий Федора Конюхова вместе с инженерами Передовой инженерной школы (ПИШ) "Цифровой инжиниринг" Санкт-Петербургского политехнического университета успешно закончили испытания доработанного двухместного паралета, на котором путешественник Федор Конюхов вместе с напарником этим летом планирует совершить полет от архипелага Земля Франца-Иосифа до точки географического Северного полюса.