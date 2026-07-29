В сети обсуждают новый образ Ксении Собчак на фоне очередного "слива" её переписок с иноагентами

На фоне очередного "слива" переписок Ксении Собчак с иноагентами Олегом Кашиным и Юрием Дудём в сети обсуждают её новый яркий образ: в одной из последних публикаций журналистки она предстала в шёлковом тюрбане и пятнистом костюме Pradа: "Феерично", "Ксения — огонь", "Ксения Анатольевна, вы такая стильная", "Во всех ты, Душенька, нарядах хороша", "Вы икона", "Самая безвкусная, безумная представительница шоу-бизнеса, корчащая из себя диву", "Это уже искусство", "Очередная бредятина".