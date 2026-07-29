SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

В сети обсуждают новый образ Ксении Собчак на фоне очередного "слива" её переписок с иноагентами

В сети обсуждают новый образ Ксении Собчак на фоне очередного "слива" её переписок с иноагентами

На фоне очередного "слива" переписок Ксении Собчак с иноагентами Олегом Кашиным и Юрием Дудём в сети обсуждают её новый яркий образ: в одной из последних публикаций журналистки она предстала в шёлковом тюрбане и пятнистом костюме Pradа: "Феерично", "Ксения — огонь", "Ксения Анатольевна, вы такая стильная", "Во всех ты, Душенька, нарядах хороша", "Вы икона", "Самая безвкусная, безумная представительница шоу-бизнеса, корчащая из себя диву", "Это уже искусство", "Очередная бредятина".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии