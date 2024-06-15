Украинский Су-25 не учел, что наш «Ланцет» может достать за 100 километров

Константин Ольшанский 14 июня 2024 г., 20:26 Зеленский требует у Байдена и Макрона системы ПВО: «эти русские гробят наши самолеты» Натовцам стоит еще раз задуматься перед тем, как отправлять на Украину истребители F-16.