Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильём военнослужащих ТОФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил базу Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрел корвет «Резкий» — четвертый из серии кораблей проекта 20380, построенных для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе.