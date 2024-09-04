Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильём военнослужащих ТОФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил базу Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрел корвет «Резкий» — четвертый из серии кораблей проекта 20380, построенных для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе.
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