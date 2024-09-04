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Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильём военнослужащих ТОФ

Путин обратил внимание на необходимость обеспечения жильём военнослужащих ТОФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил базу Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрел корвет «Резкий» — четвертый из серии кораблей проекта 20380, построенных для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе.

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