Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт

Мина при выстреле испытывает биения о ствол, её центровка при движении вверх по стволу не в полной мере обеспечивается центрирующим утолщением с канавками за счет пороховых газов, обгоняющих мину по её периметру.
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