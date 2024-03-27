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Военное обозрение

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Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт

Сага о ротном миномете в РККА. Практика применения, опыт

Мина при выстреле испытывает биения о ствол, её центровка при движении вверх по стволу не в полной мере обеспечивается центрирующим утолщением с канавками за счет пороховых газов, обгоняющих мину по её периметру.

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