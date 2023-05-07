Несекретные материалы

14 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    чтобы пизданулись оттуда все,кто полезет и желательно на головы всего укроскота,чтобы падеж был большимГерб СССР на памя...
  • Владимир Минаков
    "реагировать в адрес правительств, которые нарушают американские санкции."                                           ...ЮАР "плюнула" в с...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Вся основа "высокоточного оружия" на спутниковой навигации. США с энтузиазмом 30 лет плодили всякие системы и успешно...Западные эксперты...

Пригожин: нам обещают дать боеприпасы и вместе с ними генерала Суровикина

Пригожин: нам обещают дать боеприпасы и вместе с ними генерала Суровикина

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал об обещании, данным ему Министерством обороны РФ. По словам Евгения Пригожина, военное ведомство планирует обеспечить штурмовиков необходимым объемом боеприпасов, и дать им полную свободу действий в Артемовске.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх