"Такого быть не может!" - Ролик из русского кафе вызвал фурор у американцев. Жители США до сих пор не верят землячке

Ролик, который американка сняла в русском кафе, вызвал фурор в американском сегменте соцсетей. Часть комментаторов из США до сих пор не верят землячке: "Такого быть не может!"Американка в России сняла короткое видео в кафе, где показала, как с помощью улыбки можно оплатить счёт - всего лишь посмотреть в терминал и улыбнуться.
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