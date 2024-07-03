Депутат Рады Безуглая: Украине придется отказаться от контрнаступления ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что передача Украине самолетов F-16 со стороны Запада не окажет существенного влияния на обстановку на поле боя и стране придется отказаться от контрнаступления ВСУ.
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