Экс-глава алтайского ПФР Борис Трофимов возглавит фонд развития Белокурихи

Он рассказал amic.ru, чем занимается после ухода из Пенсионного фонда Бывший управляющий отделением Пенсионного Фонда в Алтайском крае, экс-глава реготделения "Единой России" и бывший депутат нескольких созывов регионального парламента Борис Трофимов теперь занимается развитием Белокурихи.