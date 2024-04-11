В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух боевиков, которые планировали теракты и диверсии. Как пишет РБК, на месте столкновения преступников с полицейскими работают взрывотехники ФСБ, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы.