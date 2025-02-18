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Спички - не игрушка

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Скоро мы узнаем про Европу всё, о чем только догадывались

Скоро мы узнаем про Европу всё, о чем только догадывались

Возможно, мои читатели заметили, что я не согласен в утвердившимся у нас мнением о том, что у Евросоюза нет собственных целей…Что он только выполняет волю заокеанских хозяев Европы, а целеполаганием занимаются исключительно США.

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Комментарии
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Дмитрий
русские классики, когда говорилось об Украине, употребляли формы с обоими предлогами. В частности, предлог «на» использовали Владимир Даль[3] и Николай Лесков[3][4], «в» — Александр Пушкин[1][3][5], Николай Гоголь[1][5], Антон Чехов[1] и Лев Толстой[1][5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9D%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%C2%BB_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%C2%BB
«На Украине» или «в Украине» — Википедия
ru wikipedia
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18 час.
Дмитрий
Короче правильно будет в/на украине.
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18 час.
СК
Сергей Ковалев
чОтА автора не туда понесло. &quot;... Евросоюз использует США ...&quot; - далее мона не читать, но есть ещё и ошибочка в якобы отсутствии у гегемона т.н. внешней экспансии. итак: вертикальная структура этого мiра имеет собственно кукловодов, достигших реальной власти за счет глобального бабла, которое они контролируют через разновеликие ТНК. если их не останавливать, то впереди тот самый &quot;чудесный не то мiр, не то сад&quot; по Швабу, где кучка паразитов наверху, все остальные внизу с четко прописанным функционалом типа ISO ровно в двух уровнях - они и остальные. им - всё, остальным кузнечиков, опарышей и пр. суррогаты. в этой парадигме все! государства вассалы. но есть те, кто пока ещё главнее, ибо пирамида не завершена и нужен надежный ЦУП. собственно ЦУП это гегемон сегодня. т.о. место Европы и пр. вассалов по отношению к гегемону определено и оно подчиненное. задача решается традиционно кнутом и пряником, где кнут это полицейщина НАТО, а пряник - та сама экспансия крашеной бумагой с водяными знаками, см. базы НАТО в глобальном масштабе и, одновременно, долги вассалов печатному станку. нового ничего, это суть вещей. антагонистом этого безобразия выступает Россия. всегда была, есть и будет. внутри ленинского шага назад кукловоды уже нагнули ЕС до желаемого уровня, осталось порешать вопрос с ЮВАзией, где с одной стороны бабло, с другой не полное согласие с отводимым местом в пирамиде. это значит, что в текущих условиях кукловоды вынуждены решать свои вопросы внутри треугольника США-Китай Россия, где Китай занимает место между двумя полюсами. и вся возня впереди за его ресурс. но и Китаю не сладко. приходится лавировать и выбирать. но это всяко лучше, по крайней мере пока лучше, чем положение евролимитрофии, живущей за чужой счет.
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14 час.
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