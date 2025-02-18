Скоро мы узнаем про Европу всё, о чем только догадывались

СК

Сергей Ковалев

чОтА автора не туда понесло. "... Евросоюз использует США ..." - далее мона не читать, но есть ещё и ошибочка в якобы отсутствии у гегемона т.н. внешней экспансии. итак: вертикальная структура этого мiра имеет собственно кукловодов, достигших реальной власти за счет глобального бабла, которое они контролируют через разновеликие ТНК. если их не останавливать, то впереди тот самый "чудесный не то мiр, не то сад" по Швабу, где кучка паразитов наверху, все остальные внизу с четко прописанным функционалом типа ISO ровно в двух уровнях - они и остальные. им - всё, остальным кузнечиков, опарышей и пр. суррогаты. в этой парадигме все! государства вассалы. но есть те, кто пока ещё главнее, ибо пирамида не завершена и нужен надежный ЦУП. собственно ЦУП это гегемон сегодня. т.о. место Европы и пр. вассалов по отношению к гегемону определено и оно подчиненное. задача решается традиционно кнутом и пряником, где кнут это полицейщина НАТО, а пряник - та сама экспансия крашеной бумагой с водяными знаками, см. базы НАТО в глобальном масштабе и, одновременно, долги вассалов печатному станку. нового ничего, это суть вещей. антагонистом этого безобразия выступает Россия. всегда была, есть и будет. внутри ленинского шага назад кукловоды уже нагнули ЕС до желаемого уровня, осталось порешать вопрос с ЮВАзией, где с одной стороны бабло, с другой не полное согласие с отводимым местом в пирамиде. это значит, что в текущих условиях кукловоды вынуждены решать свои вопросы внутри треугольника США-Китай Россия, где Китай занимает место между двумя полюсами. и вся возня впереди за его ресурс. но и Китаю не сладко. приходится лавировать и выбирать. но это всяко лучше, по крайней мере пока лучше, чем положение евролимитрофии, живущей за чужой счет.