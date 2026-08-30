БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вслед за иллюзорной ракетой для Patriot к Зеленскому летит бумажная Storm Shadow

Вслед за иллюзорной ракетой для Patriot к Зеленскому летит бумажная Storm Shadow

Даже западные эксперты не верят в производство КР в нынешней Украине Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Новый британский премьер Эндрю Бернэм быстро подхватил жовто-блакитный прапор из дряблых рук вышвырнутого с Даунинг-стрит Кира Стармера.

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