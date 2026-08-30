Даже западные эксперты не верят в производство КР в нынешней Украине Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Новый британский премьер Эндрю Бернэм быстро подхватил жовто-блакитный прапор из дряблых рук вышвырнутого с Даунинг-стрит Кира Стармера.