Братские полицейские разыскали потерявшегося в лесу грибника

В Братске полицейские спасли 53-летнего грибника, который заблудился в тайге на Солдатской горе. Его мать обратилась в полицию, после того как сын позвонил ей и сообщили, что сбился с пути и не может передвигаться.
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