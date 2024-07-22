CNN: штаб Трампа сразу после дебатов начал прорабатывать сценарий ухода Байдена

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа начал заранее готовиться к выходу президента Джо Байдена из президентской гонки, такой сценарий прорабатывался сразу после провальных для действующего лидера дебатов.
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