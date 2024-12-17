В Татарстане смертность от алкоголя увеличилась на 17%

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщило о сокращении числа случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями за январь-ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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