«Думаю, это надолго»: Лера Кудрявцева попалась сотруднику ГАИ

55-летняя Лера Кудрявцева угодила в неприятную дорожную историю и рассказала о ней прямо из машины. Телеведущую остановил сотрудник ГАИ и обнаружил, что фактический цвет автомобиля не совпадает с указанным в документах: машину Кудрявцева переклеила пленкой, а оформить изменения так и не успела.