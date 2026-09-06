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«Думаю, это надолго»: Лера Кудрявцева попалась сотруднику ГАИ

«Думаю, это надолго»: Лера Кудрявцева попалась сотруднику ГАИ

55-летняя Лера Кудрявцева угодила в неприятную дорожную историю и рассказала о ней прямо из машины. Телеведущую остановил сотрудник ГАИ и обнаружил, что фактический цвет автомобиля не совпадает с указанным в документах: машину Кудрявцева переклеила пленкой, а оформить изменения так и не успела.

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