Давайте пройдёмся по итогам 9 мая (и вокруг).Парад прошёл успешно. Были даже самолёты (в прошлые пару лет была плохая погода).
Невоенный анализ-83. Вокруг Дня Победы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Zaytseva
Класс!!!
Ответить
8 час.
Александр _
А что успешного в этом параде? На юбилей я ждал большего. Ощущение, что техника в прошлые годы была разнообразнее. Самолеты? Смешно. Где танк Т-14 «Армата»? Не оправдал надежд? Где украинское подразделение? Что на СВО нет украинцев защищающих свою родину от нацистов? Где поверженные знамя нацистов? Где трофейная техника? Гости хорошо, но парад мы проводим для себя. Не было юбилейного масштаба. Так, для галочки или побоялись размаха?
Ответить
8 час.
Александр
Сходи к мозгоправу. Пока не поздно.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии