Невоенный анализ-83. Вокруг Дня Победы

Александр _

А что успешного в этом параде? На юбилей я ждал большего. Ощущение, что техника в прошлые годы была разнообразнее. Самолеты? Смешно. Где танк Т-14 «Армата»? Не оправдал надежд? Где украинское подразделение? Что на СВО нет украинцев защищающих свою родину от нацистов? Где поверженные знамя нацистов? Где трофейная техника? Гости хорошо, но парад мы проводим для себя. Не было юбилейного масштаба. Так, для галочки или побоялись размаха?