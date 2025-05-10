Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Брехня. Крестьяне в основной своей массе жили бедно и очень бедно. Автор просто сволочь забыл сказать , что был налог...Бедняки царской Р...
  • Александр
    Сходи к мозгоправу. Пока не поздно.Невоенный анализ-...
  • Вадим Скоробогатов
    И тут хохол вылез???"Вон отсюда, тварь!"

Невоенный анализ-83. Вокруг Дня Победы

Невоенный анализ-83. Вокруг Дня Победы

Давайте пройдёмся по итогам 9 мая (и вокруг).Парад прошёл успешно. Были даже самолёты (в прошлые пару лет была плохая погода).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Zaytseva
Класс!!!
Ответить
8 час.
Александр _
А что успешного в этом параде? На юбилей я ждал большего. Ощущение, что техника в прошлые годы была разнообразнее. Самолеты? Смешно. Где танк Т-14 «Армата»? Не оправдал надежд? Где украинское подразделение? Что на СВО нет украинцев защищающих свою родину от нацистов?  Где поверженные знамя нацистов? Где трофейная техника? Гости хорошо, но парад мы проводим для себя. Не было юбилейного масштаба. Так, для галочки или побоялись размаха?
Ответить
8 час.
Александр
Сходи к мозгоправу. Пока не поздно.
Ответить
2 час.
наверх