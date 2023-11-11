С начала года в жилье произошло уже более 50 тысяч пожаров

С наступлением отопительного сезона, как правило, отмечается рост количества пожаров в жилье. Их причинами чаще всего становятся неосторожное обращение с огнем, нарушения в работе печного оборудования и использование неисправных обогревателей.
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