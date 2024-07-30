Россияне потратили на новые легковые автомобили 2,27 триллиона рублей за полгода

Наибольшие расходы пришлись на машины марки Lada Жители Российской Федерации в первом полугодии текущего года потратили 2,27 триллиона рублей на приобретение новых легковых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».
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