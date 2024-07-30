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Петербургский дневник

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Россияне потратили на новые легковые автомобили 2,27 триллиона рублей за полгода

Россияне потратили на новые легковые автомобили 2,27 триллиона рублей за полгода

Наибольшие расходы пришлись на машины марки Lada Жители Российской Федерации в первом полугодии текущего года потратили 2,27 триллиона рублей на приобретение новых легковых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».

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