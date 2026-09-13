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Не лень, а сигнал. Что делать, если ребенок не хочет учиться: 5 советов

Не лень, а сигнал. Что делать, если ребенок не хочет учиться: 5 советов

Юлия Тутина,  Татьяна Василькова Чтобы вернуть школьнику ответственность и интерес, отдайте ему часть контроля.

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