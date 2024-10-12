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Радужный кореец. Замена стекла на Samsung S24 ultra)

Радужный кореец. Замена стекла на Samsung S24 ultra)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как заменить стекло на Samsung S24 Ultra и сберечь свои внутренние жабьи нервы) Недавно я писал про тот самый S24 Ultra, дисплей которого из-за удара был выброшен в Валгаллу и не подлежит восстановлению и его пришлось заменить на новый дисплей.

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