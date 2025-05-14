Киевские власти относятся к украинцам как к рабам, заявил депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».
Депутат Рады Мазурашу: Киев относится к украинцам как к рабам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Так и есть!!! Кто у власти на Украине? НЕ УКРАИНЦЫ! А БАНДЭРОВЦЫ, которые не украинцы и вообще не славяне. Пусть даже большинство сейчас и носит как бы "украинские фамилии", но таковыми не являются... Шифруются... Западная Украина - это бывшая черта оседлости сейчас и РУЛИТ!! А они никого не привыкли щадить!!! Понятия не имеют, что это такое и с чем это "едят"...
Ответить
15 час.
Свежие комментарии