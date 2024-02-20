Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft потратит еще $2,1 млрд на зарубежную экспансию ИИ

Американский гигант Microsoft расширит свою инфраструктуру искусственного интеллекта в Испании, инвестировав 2,1 млрд долларов в ближайшие два года, сообщает Reuters, цитируя вице-председателя и президента компании Брэда Смита.

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