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  • Аркадий Шацкий
    А Подоляке и до этого уже дело есть. Вся тема изначально провокация чистой воды. Фетва для России ничего не значит.Ну теперь и много...
  • Лена Елена
    Власть очень слаба, поэтому и лезут всякие гайнутдиновы. Давно пора всех ставить на свое место. Власти, где ваша влас...Ну теперь и много...

Закон суров, но в нем есть лазейки

Закон суров, но в нем есть лазейки

Тема дня: Госдума одобрила запрет брать в школы не знающих русский язык мигрантов  Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

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