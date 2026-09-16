Рябков: в ЕС должны понять неуклонность России в решении задач СВО

Чем быстрее в Евросоюзе поймут неуклонность продвижения России к решению задач СВО, тем выше будут шансы для нахождения необходимых для политического решения рамок.
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