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Шаляпин показал особняк в Москве, купленный в ипотеку: стол на 14 человек, три этажа и сломанная техника

Шаляпин показал особняк в Москве, купленный в ипотеку: стол на 14 человек, три этажа и сломанная техника

Певцу предстоит еще немало работы, чтобы привести дом в приличный вид. Прохор Шаляпин в новом доме Кадр из видео CIAN42-летний Прохор Шаляпин исполнил заветную мечту и стал обладателем внушительной недвижимости в столице.

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