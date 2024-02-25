"Алтайская шпионка" Бутина не исключила ужесточения условий работы иноагентов в РФ

При этом "уничтожить" иноагентов в России не стремятся, подчеркнула депатат Депутат Госдумы, "алтайская шпионка" Мария Бутина заявила, что не исключает возможности ужесточения условий для работы иноагентов в РФ.
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