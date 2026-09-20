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«Металлург» разгромил «Нефтехимик» – 6:2. Ткачев сделал две голевые передачи, сыграв в третьем звене

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счетом 6:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  Нападающий Владимир Ткачев отметился двумя результативными передачами.

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