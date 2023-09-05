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Сергей Кургинян: США хотят победить Россию, чтобы сохранить мировое господство

Сергей Кургинян: США хотят победить Россию, чтобы сохранить мировое господство

Главная задача США — сохранить мировое господство через победу над Россией и гегемонию в Европе, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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Андрей Соловьев
&quot;Любая цена&quot; закончится тем, что на месте США возникнет пролив имени Путина.
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9 час.
Л
Людмила
Хотеть не вредно.
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8 час.
Владимир Попов
Владимир Попов(Виппер). Рад тому, что зная причины, особенности и результат фИНАНСОВОГО КРИЗИСА в США мои взгляды полостью совпадают с одним из лучших аналитиков страны.                                                                                                                   Ответить.
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5 час.

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