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Новости Тамбова

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«Сейчас это уже тётя Аня»: тамбовчанка Анна Кузина вернулась к конкурсам красоты спустя восемь лет

«Сейчас это уже тётя Аня»: тамбовчанка Анна Кузина вернулась к конкурсам красоты спустя восемь лет

Фото: Анна Кузина Руководитель SMM-агентства и участница «Лиги городов» на ТНТ рассказала «Блокноту Тамбов», зачем снова решила попробовать свои силы в конкурсе красоты и при чём здесь КВН.

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