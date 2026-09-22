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Роботы-крановщики появятся на российских стройках

Роботы-крановщики появятся на российских стройках

РЕН ТВ Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко заявил, что внедрение роботов на стройках позволит сократить затраты и повысить производительность труда.

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