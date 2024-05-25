Столтенберг: НАТО не будет брать Украину под свою противовоздушную защиту

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag, что альянс продолжит помогать Украине, но не в рамках системы ПВО, а также не намерен отправлять свои войска на территорию военного конфликта.
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