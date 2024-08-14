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Очередной вирус-мутант выявили в Африке

Очередной вирус-мутант выявили в Африке

Причем, крайне заразный — 15 000 госпитализированных. А ещё: велик риск распространения по миру — случаи заболевания уже зарегистрированы в 18 странах.

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