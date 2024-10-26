Заморозки банковских вкладов не будет

ВС

Владимир Степанов

Статья-то вроде правильная, доводы вразумительные. Только вот экономический блок РФ по-своему думает и решает. Он думает, что за кредитами под 30% хлынет масса народа. Ну и пусть думает, пусть даже выдает. Вот только в 1937-38 годах такие экономисты плохо заканчивали свою жизнь. Но в нынешних условиях они даже поощряются, а жаль!!! При таких условиях брать кредиты может только придурок или торговец наркотиками (а вот даже это под вопросом!).