Согласно аксиоме блогера, которую сформулировал Кримсональтер, «при принятии любого решения власть поступит максимально подло по отношению к гражданам, независимо от любых других соображений».
Заморозки банковских вкладов не будет
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ВС
Владимир Степанов
Статья-то вроде правильная, доводы вразумительные. Только вот экономический блок РФ по-своему думает и решает. Он думает, что за кредитами под 30% хлынет масса народа. Ну и пусть думает, пусть даже выдает. Вот только в 1937-38 годах такие экономисты плохо заканчивали свою жизнь. Но в нынешних условиях они даже поощряются, а жаль!!! При таких условиях брать кредиты может только придурок или торговец наркотиками (а вот даже это под вопросом!).
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