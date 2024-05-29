Скляр: некоторые ученики на эмоциях поднимали одежду

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои пояснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного заведения обвинили в том, что от учениц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья для прохода через металлоискатель.