Скляр: некоторые ученики на эмоциях поднимали одежду

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе №62 дал свои пояснения по скандалу, в ходе которого администрацию учебного заведения обвинили в том, что от учениц требовали снимать одежду вплоть до нижнего белья для прохода через металлоискатель.
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