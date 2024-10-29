Центр молодежи информирует о проведении районного конкурса «Детство без границ», посвященного ГОДУ СЕМЬИ в России.
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Центр молодежи информирует о проведении районного конкурса «Детство без границ», посвященного ГОДУ СЕМЬИ в России.