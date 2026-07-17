Лепс заявил, что сочувствует семьям с доходом 200–300 тысяч рублей в месяц. По словам певца, именно с таким уровнем дохода сегодня живёт большинство семей в России Донецкая группа новостей.
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Лепс заявил, что сочувствует семьям с доходом 200–300 тысяч рублей в месяц. По словам певца, именно с таким уровнем дохода сегодня живёт большинство семей в России Донецкая группа новостей.
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