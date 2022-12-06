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Мэр Приходько: химзавод “Стирол” в Горловке в ДНР попал под обстрел украинских войск

Иван Приходько, мэр города Горловка Донецкой области, сообщил, что химический завод “Стирол” в городе Горловка был обстрелян, никто не пострадал.

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