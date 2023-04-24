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Матвей Елисеев: «Сезон однозначно получился успешным. Третье место на одном из этапов Кубка России – сейчас прыжок выше головы для меня»

– Сезон у биатлонистов уже закончен, он прошел без международных стартов. Как оцените его для себя? – Для меня он однозначно получился успешным.

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