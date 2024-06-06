На подъезде к Северодвинску продлят ограничение скорости

Принято решение о продлении до 31 декабря 2024 года временных ограничений скоростного режима до 70 км/ч на аварийно-опасном участке с 26 по 32 км автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к городу Северодвинск».
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