Чжу Шен Ли: как поймать душу Азии на пленку

Чжу Шен Ли — фотограф, чьи работы открывают зрителю удивительный мир. Ее снимки передают энергию повседневности в самых экзотических уголках планеты, превращая обычные кадры в настоящие гобелены, где сплетаются композиция, содержание и культурный контекст.
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