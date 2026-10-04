Чжу Шен Ли: как поймать душу Азии на пленку

Чжу Шен Ли — фотограф, чьи работы открывают зрителю удивительный мир. Ее снимки передают энергию повседневности в самых экзотических уголках планеты, превращая обычные кадры в настоящие гобелены, где сплетаются композиция, содержание и культурный контекст.