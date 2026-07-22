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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о том, кто круче – Месси или Роналду: «Для меня круче Харри Кейн»

Хоккеист «Юты» Михаил Сергачев ответил на вопрос о том, кто из футболистов для него круче: Лионель Месси или Криштиану Роналду.

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