Я развожусь с мужем. Понятно, что я не первая, и не последняя, но ощущения от этого процесса совсем не приятные.
Развод и надежда на восстановление
Комментарии
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ВераВерная
Много слов и мало конкретики. Сколько лет вы замужем, есть ли у вас дети, какие причины побудили мужа к разводу? Не на пустом же месте у него возникло такое желание. Вы разводиться не хотите, но он настроен категорически. Почему? Ну а пока внутри у вас бушует буря, и нам ничего не понятно.
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