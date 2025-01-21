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Развод и надежда на восстановление

Развод и надежда на восстановление

Я развожусь с мужем. Понятно, что я не первая, и не последняя, но ощущения от этого процесса совсем не приятные.

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Комментарии
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ВераВерная
Много слов и мало конкретики. Сколько лет вы замужем, есть ли у вас дети, какие причины побудили мужа к разводу? Не на пустом же месте у него возникло такое желание. Вы разводиться не хотите, но он настроен категорически. Почему? Ну а пока внутри у вас бушует буря, и нам ничего не понятно.
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