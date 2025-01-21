Развод и надежда на восстановление

ВераВерная

Много слов и мало конкретики. Сколько лет вы замужем, есть ли у вас дети, какие причины побудили мужа к разводу? Не на пустом же месте у него возникло такое желание. Вы разводиться не хотите, но он настроен категорически. Почему? Ну а пока внутри у вас бушует буря, и нам ничего не понятно.