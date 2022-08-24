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"Скорая на месте": жесткое ДТП в Приморье в эти минуты - видео

"Скорая на месте": жесткое ДТП в Приморье в эти минуты - видео

Жители Приморья рассказали о жестком ДТП, которое буквально в эти минуты произошло в Приморье. Очевидцы сообщают, что в селе Голубовка на проезжей части произошла авария, на место происшествия прибыла скорая помощь.

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