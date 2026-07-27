NBC: в Сиэттле из-за стрельбы погибли два человека

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще по меньшей мере пять были ранены в результате стрельбы на гастрономическом фестивале в общественном центре Seattle Center в Сиэттле (штат Вашингтон), сообщает телеканал NBC News.