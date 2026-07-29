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Daily Storm

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В Ленинградской области заявили о прохождении пика топливного кризиса

В Ленинградской области заявили о прохождении пика топливного кризиса

В регионе постепенно снимают лимиты отпуска горючего, однако из-за дефицита и цен на бирже закрылась почти каждая шестая АЗСЛенинградская область стала первым российским регионом, где официально отчитались о преодолении острой фазы топливного кризиса.

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