В Ленинградской области заявили о прохождении пика топливного кризиса

В регионе постепенно снимают лимиты отпуска горючего, однако из-за дефицита и цен на бирже закрылась почти каждая шестая АЗСЛенинградская область стала первым российским регионом, где официально отчитались о преодолении острой фазы топливного кризиса.
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